Στην δεύτερη μέρα διεξαγωγής του βρίσκεται σήμερα το 17ο Πανόραμα Οικολογικών ταινιών που άρχισε την Τετάρτη 15 Μαρτίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Μαρτίου. Οι προβολές των 15 ταινιών από εννέα χώρες -Ελλάδα, Γαλλία, Η.Π.Α., Ισπανία, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Σερβία, Χονγκ-Κονγκ- που περιλαμβάνει το πρόγραμμα γίνονται στην Ταινιοθήκη και στο Κτίριο Ελληνικής Εταιρείας (Τριπόδων 28, Πλάκα) που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης. Πραγματοποιούνται επίσης συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, την υπερεκμεταλλευση της γης, την ενέργεια και άλλα θέματα.

Το σημερινό πρόγραμμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας περιλαμβάνει τις ταινίες «Demain» των Σιρίλ Ντιόν και Μελανί Λοράν, έναν κινηματογραφικό στοχασμό για την κλιματική που γυρίστηκε σε 10 χώρες (στις 18.00), το «Into the land of Ice and fire» (Στην χώρα του πάγου και της φωτιάς) της Δήμητρας Ζήρου που αναφέρεται στην ζωή των Σάμι στο Βόρειο Πόλο και διανεμήθηκε στις αίθουσες πριν από μερικούς μήνες (στις 20.20) και το «The velvet queen», το οδοιπορικό του Γάλλου συγγραφέα Σιλβέν Τεσόν στα Ιμαλάια μαζί με τον φωτογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας Βενσάν Μουνιέ, σε αναζήτηση της Λεοπάρδαλης του Χιονιού που ζει στο Θιβέτ (επίσης διανεμήθηκε στις αίθουσες και προβάλλεται στις 21.55).

Ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη προβολή θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για την κλιματική αλλαγή στην οποία θα λάβουν μέρος ο Μιλτιάδης Λάζογλου, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΕΛΛΕΤ και Χρήστος Γιαννακόπουλος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Είναι χαρμόσυνο που μετά από δίχρονη απουσία εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών, δίνει και πάλι την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να ενημερωθεί για τα μείζονα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Καρρά, Ιδρυτή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Κτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει ως εξής:

Παρασκευή, 17 Μαρτίου

18:00

Ταξίδι στα μνημεία της Θεσσαλονίκης & τις αρχαιότητες σταθμού Βενιζέλου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού & Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης / ΕΛΛΑΔΑ, 14΄

Ένα εξαιρετικά διαφωτιστικό ντοκιμαντέρ που περιγράφει με λεπτομέρεια τις αρχαιότητες του σταθμού και τις εργασίες που επρόκειτο να γίνουν.

18:15

Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου, 2021

Χριστίνα Σιγανίδου / ΕΛΛΑΔΑ, 70΄

Το ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου Χριστίνας Σιγανίδου επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση με τα αρχαία στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, το έγκλημα στον Σταθμό Βενιζέλου δημιουργεί ένα χρονολόγιο με όλα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τα τέλη του 2019 μέχρι και τις δύσκολες εποχές της πανδημίας, στην μάχη για την παραμονή των αρχαίων στον αρχικό τους χώρο.

Συζήτηση: «Αρχαία Βενιζέλου», με τους:

Κλεοπάτρα Θεολογίδου, Αρχιτέκτονα – Αναστηλώτρια, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΛΕΤ

Βλάση Κουμούση, Ομότιμο Καθηγητή Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρο

19:45

Ιμαρέτ, 2021

Έφη Μάντζαρη / ΕΛΛΑΔΑ, 30΄

Πώς ένα οθωμανικό κτίριο μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας, κέρδισε μια νέα ζωή μέσα από μια εξαίσια αποκατάσταση και την μετατροπή του σε ξενοδοχείο.

Παρουσίαση της ταινίας / Συζήτηση: «Ο Μυριβήλης, βλέμμα στη φύση», με τις:

Χριστίνα Αγγελοπούλου, Γενική Γραμματέα ΕΛΛΕΤ

Ειρήνη Βαχλιώτη, Σκηνοθέτη

20:35

Το σπίτι με τις ροδιές, 2022

Ειρήνη Βαχλιώτη, Παναγιώτης Κλειδαράς / ΕΛΛΑΔΑ, 32΄

Μας μιλά για τον Στράτη Μυριβήλη η εγγονή του Χριστίνα Αγγελοπούλου. Ένα μικρό ποιητικό ντοκιμαντέρ.

21:10

Malintzin 17, 2022

Μάρα και Εουτζένιο Πολγκόφσκι / ΜΕΞΙΚΟ, 64΄

O σκηνοθέτης και η 5χρονη κόρη του κινηματογραφούν ένα πουλί που φτιάχνει την φωλιά του. Οι ερωτήσεις του παιδιού δίνουν αφορμή για μια συζήτηση για την σχέση μας με την φύση.

Σάββατο, 18 Μαρτίου

18:00

Save the Tree, 2018

Ικερ Αλβαρεζ, Χαϊζέα Πάστορ / ΙΣΠΑΝΙΑ, 74΄

Ισπανικό φιλμ κινουμένων σχεδίων για μικρούς (και μεγάλους) που στόχο έχει να δώσει στα παιδιά να καταλάβουν την σημασία των δέντρων για την ζωή μας και το περιβάλλον.

19:15

My Octopus Teacher, 2020

Πίπα Εχρλιτς και Τζέιμς Ριντ / Η.Π.Α., 80΄

O σκηνοθέτης της ταινίας δημιουργεί μια παράξενη φιλία με ένα χταπόδι που ζει στην Νότιο Αφρική μέσα σ’ ένα δάσος φυκιών. Το χταπόδι τού «διδάσκει» τα μυστικά του φυσικού του περιβάλλοντος. Για μικρούς και μεγάλους.

Δωρεάν προβολή.

20:40

We the Power, 2021

Ντέιβιντ Γκάρετ Μπάιαρς / Η.Π.Α., 39΄

Mια πρόσφατη ταινία για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή δημοκρατία που αναφέρεται στους τοπικούς συνεταιρισμούς στο βάθος του Μέλανα Δρυμού της Γερμανίας, στους δρόμους της αρχαίας Χιρόνα στην Ισπανία και στις στέγες του Λονδίνου. Όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν μια επανάσταση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χτίζουν πιο υγιείς, πιο σταθερές οικονομικά κοινότητες.

Δωρεάν προβολή.

Συζήτηση: «Ενέργεια», με τους:

Χάρη Δούκα, Αν. Καθηγητή Ενεργειακής Πολιτικής και Διοίκησης Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Πρόεδρο Συμβουλίου Ενέργειας ΕΛΛΕΤ

Alice Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια INZEB – Ινστιτούτο Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Νικόλαο Πετρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας)

21:45

I am so sorry, 2021

Zάο Λιάνγκ / ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ, ΓΑΛΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 39΄

Ένα φιλμ για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, γυρισμένο μεταξύ άλλων στο Τσερνομπίλ και την Φουκουσίμα.