Chief of the Russian General Staff Valery Gerasimov greets Russian President Vladimir Putin during a visit to the Joint Headquarters of the Russian armed forces involved in military operations in Ukraine, in an unknown location in Russia, in this picture released December 17, 2022. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι, την τελευταία φορά, η ρωσική εισβολή μετατέθηκε για τα μέσα Φεβρουαρίου. 19.12.2022, 22:51 Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναβάλει τρεις φορές την εισβολή στη Ουκρανία, ανέφερε την Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, Βαντίμ Σκιμπίτσκι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform. «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμβουλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, και τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, πριν από την εισβολή και ανέβαλε την επίθεση τρεις φορές», δήλωσε ο Σκιμπίτσκι. Και προσέθεσε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την τελευταία φορά η εισβολή μετατέθηκε για τα μέσα Φεβρουαρίου. Η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας) ώθησε τον Γκεράσιμοφ στην εισβολή. Οι Ρώσοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κάνει επαρκείς προετοιμασίες, επειδή είχαν επενδύσει τεράστιους πόρους σε αυτό». Βόρεια Μακεδονία: Απειλές για βόμβες στα Σκόπια – Προειδοποιήσεις από ΗΠΑ και Γερμανία Ταυτόχρονα, σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, το ρωσικό Γενικό Επιτελείο υποτίμησε σοβαρά την κατάσταση, καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες ήταν εφοδιασμένες με τρόφιμα, πυρομαχικά και καύσιμα μόνο για τρεις ημέρες. Επιπλέον, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ελάμβαναν πολλές πληροφορίες από τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι ανέφεραν με ακρίβεια «πόσοι εισβολείς βρίσκονταν σε κάθε κατοικημένο σημείο και σε ποια κτίρια». Ήθελε να αιφνιδιάσει; Παρά το γεγονός ότι οι ουκρανικές αρχές δεν αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβαλε «τρεις φορές» – όπως ισχυρίζονται – την εισβολή του στην χώρα τους, υπενθυμίζεται το «θρίλερ» που επικρατούσε ως προς την ημερομηνία της ρωσικής επίθεσης, στις αρχές του χειμώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωτίστως η κυβέρνηση Μπάιντεν των ΗΠΑ «έδινε» πιθανές ημερομηνίες εισβολής, με την Ρωσία να διαψεύδει κάθε φορά τις εκτιμήσεις. Εξάλλου, οι μυστικές υπηρεσίες, κυρίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας και, δευτερευόντως, της Ουκρανίας, μετέδιδαν πληροφορίες για τις κινήσεις του Ρώσου ηγέτη, αναφέροντας και τις πιθανές ημερομηνίες επίθεσης. Έτσι, δεν είναι απίθανο ο Βλαντίμιρ Πούτιν να ήθελε να αιφνιδιάσει τους Ουκρανούς και τους συμμάχους τους και γι' αυτό μπορεί πράγματι να ανέβαλε τρεις φορές την ρωσική εισβολή.