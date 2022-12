Πανικός στην Αργεντινή μετά την πρόκριση στον τελικό: Βγήκαν στους δρόμους, ατέλειωτο πάρτι

Οι οπαδοί της Αργεντινής ζουν το όνειρό τους. Μετά από οχτώ χρόνια η «Αλμπισελέστε» επέστρεψε σε τελικό Μουντιάλ. Με τον Λιονέλ Μέσι να οργιάζει για ακόμη μια φορά, η αρμάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ισοπέδωσε την Κροατία και περιμένει να μάθει απόψε τον αντίπαλό της στο μεγάλο ματς της Κυριακής.

Η νίκη-πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδωσε το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς στο Μπουένος Άιρες. Η πρωτεύουσα της Αργεντινής θύμιζε μεθυσμένη πολιτεία, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να γιορτάζει τη μεγάλη επιτυχία της παρέας του Λιονέλ Μέσι.

Πλατείες και δρόμοι είχαν κατακλυστεί από τους οπαδούς της «Αλμπισελέστε» που βλέπουν το τρίτο βαρύτιμο τρόπαιο να πλησιάζει προς τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Δείτε βίντεο από το πάρτι που έστησαν στην Αργεντινή μετά τον θρίαμβο επί της Κροατίας:

Argentina fans in Buenos Aires sing Messi’s name after the win 🇦🇷🎉 #WorldCupWatchParty (via @claudioalfaroar)pic.twitter.com/6dVbW6e1HK — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022

The streets of Buenos Aires are PACKED right now 😳🇦🇷🎉 pic.twitter.com/XxPRpxUDx4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022

Even grandma joined in on the celebrations after Argentina’s semifinal win 🙌🇦🇷 (via IG octaruggero) pic.twitter.com/3dapgrUVcc — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 14, 2022