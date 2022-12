Ινδονησία: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Σεμερού – Συγκλονιστικά βίντεο

Tο ηφαίστειο Σεμερού, στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, ωθώντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση συναγερμού, έναν χρόνο αφού εξερράγη προκαλώντας πολύνεκρη καταστροφή.

Το ινδονησιακό εθνικό κέντρο ηφαιστειολογίας και πρόληψης γεωλογικών καταστροφών (PVMBG) αύξησε στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στο όρος Σεμερού, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Kompas.

Το κέντρο θεωρεί πως υπάρχει «κίνδυνος» για τις «κατοικημένες περιοχές» γύρω από το ηφαίστειο, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο η δραστηριότητα «να ενταθεί».

Από το όρος Σεμερού, στο ανατολικό τμήμα της Ιάβας, σε υψόμετρο 3.676 μέτρων, αναδίδεται νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έχει φθάσει σε ύψος 1,5 χιλιομέτρου περίπου.

Το ηφαίστειο Σεμερού, που βρίσκεται σε απόσταση 640 χιλιομέτρων ανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας στις 02:46 (τοπική ώρα• χθες Σάββατο στις 21:46 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μέχρι στιγμής. Οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Ο εκπρόσωπος του κέντρου, ο Θορικούλ Χακ, είπε πως έχουν αρχίσει εσπευσμένες απομακρύνσεις πολιτών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παρακολουθεί την κατάσταση, καθώς εκτιμούσε πως υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

Oh no, this is really really bad. #semeru #eruption #volcano #gunungsemeru #gunung. I hope everyone is ok 🙁 pic.twitter.com/yxY6Zd6nT7

— Volcaholic (@CarolynnePries1) December 4, 2022