Πέθανε ο θρύλος της rock ‘n roll, Τζέρι Λι Λιούις

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της rock ‘n roll, Τζέρι Λι Λιούις.

Ο θάνατος του τραγουδιστή και πιανίστα ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό του, Ζακ Φάρνουμ, δύο ημέρες αφότου διαψεύστηκαν δημοσιεύματα ΜΜΕ που ανέφεραν ότι είχε «φύγει» από τη ζωή.

Ο Λιούις άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Μέμφις.

BREAKING: Rock and roll pioneer Jerry Lee Lewis has died at 87. https://t.co/2JW5rI3HpQ pic.twitter.com/nARmZssS7t

— ABC News (@ABC) October 28, 2022