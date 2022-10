Οι κάτοικοι του Κιέβου ξύπνησαν πάλι σήμερα από τον ήχο των σειρήνων μετά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 άτομα και άφησαν πίσω τους 100 τραυματίες. Η Ρωσία επέλεξε να επιτεθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της χώρες μετά από αρκετούς μήνες, στοχεύοντας πολιτικές υποδομές και αμάχους μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας φέρεται να σημειώθηκαν και στη Ζαπορίζια.

⚡️Russia strikes Zaporizhzhia overnight on Oct. 11. Russian forces targeted an infrastructure site in the city of Zaporizhzhia, according to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh. Information on casualties and damages has not yet been reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 11, 2022

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης στην Οδησσό ανέφερε πως «έξι εχθρικά πλοία» έχουν αναπτυχθεί στη Μαύρη Θάλασσα και ανάμεσά τους είναι και δυο που φέρουν εκτοξευτήρες πυραύλων.

There are 6 enemy ships in the #BlackSea, among them are 2 are missile launchers. The total salvo may amount to 16 «calibers», reports the speaker of the #Odesa regional military administration. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης

Σήμερα συνεδριάζουν εκτάκτως οι G7 για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους σε σχέση με την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή η Μόσχα δηλώνει ότι η απευθείας αναμέτρηση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δε είναι προς το συμφέρον της ούτε επιδίωξή της, αλλά η Ρωσία θα αντιδράσει στην μεγεθυνόμενη ανάμιξη της Δύσης στη σύρραξη στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Προειδοποιούμε και ελπίζουμε ότι θα συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης (της σύρραξης) στην Ουάσιγκτον και στις άλλες δυτικές πρωτεύουσες», τόνισε ο κ. Ριάμπκοφ.