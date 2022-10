Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα (06:00 BST).

Συνεργείο του BBC που βρισκόταν στην οροφή ξενοδοχείου είδε ένα από τα πυραυλικά χτυπήματα. Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε μαύρο καπνό να βγαίνει από κτίρια.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο χτυπήθηκε εδώ και πολλούς μήνες και οι εκρήξεις φαίνεται επίσης να είναι πολύ πιο κεντρικές από τα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο ρεπόρτερ της Wall Street Journal στην Ουκρανία, Μάθιου Λουξμουρ, υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται επίσης ότι σήμερα, Δευτέρα, θα συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, με την ανησυχία, σε παγκόσμιο επίπεδο, να εντείνεται για ισχυρά αντίποινα της Μόσχας κατά του Κιέβου. According to media outlets this is the Ukrainian capital Kyiv this morning#Russia #Moscow #Russian_army #Ukraine #keiv #Europe #Nato #Eu #Azov pic.twitter.com/LHBfglXdBz — Journalist Steven Sahiounie (@STEVENSAHIOUNI1) October 10, 2022 Σφίγγα ο Πεσκόφ Το συμβούλιο αποτελείται από κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους και τους επικεφαλής των υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας, επιφορτισμένο με τον συντονισμό των θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η «τρομοκρατική πράξη» απέναντι στη γέφυρα μπορεί να απαντηθεί με πυρηνικά όπλα, είπε ότι η ερώτηση είχε τεθεί με εσφαλμένο τρόπο, εντούτοις για «επικίνδυνη στιγμή» κάνουν λόγο τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, εκτιμώντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος ερμηνεύει ως «προσωπική προσβολή» την προσπάθεια ανατίναξης της γέφυρας, όπως υπογραμμίζει το CNN.

