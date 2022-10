Βασικός ο Τσιμίκας κόντρα στην Ρέιντζερς

Για ακόμη μια φορά ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ. Αυτή την φορά ο Γιούργκελ Κλοπ, επέλεξε τον Έλληνα φουλ μπακ στο αριστερό άκρο της άμυνας των «Reds» για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ρέιντζερς, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Είναι μάλιστα η δεύτερη διαδοχική ως βασικός στο Champions League αφού είχε επιλεχθεί στο αρχικό σχήμα και για το ματς με τον Άγιαξ στο Άνφιλντ (όπου ήταν εξαιρετικός και από δική του ασίστ πέτυχε το νικητήριο γκολ ο Μάτιπ).

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Μάτιπ, Τσιμίκας, Χέντερσον Τιάγκο, Ντίας, Σαλάχ, Ζότα, Νούνιες

⭐ TEAM NEWS ⭐

How we line up to face @RangersFC tonight in the #UCL!

— Liverpool FC (@LFC) October 4, 2022