Η χώρα βρίσκεται σε μια «θερμή αγκαλιά», με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο η άνοιξη ετοιμάζεται να δείξει το πιο άστατο πρόσωπό της. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η άνοδος της θερμοκρασίας και η αφρικανική σκόνη θα κυριαρχήσουν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αλλά από την Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει άρδην.

Η πιο ζεστή ημέρα και η αφρικανική σκόνη

Η Τρίτη (12/05) αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας. Με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να ενισχύονται, ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο», κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αττική – Κεντρική Ελλάδα: Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη – Πελοπόννησος: Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30-32 βαθμούς.

Σκόνη: Η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη σήμερα, περιορίζοντας την ορατότητα, όμως οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να την απομακρύνουν προς την Τουρκία.

Η σταδιακή υποχώρηση από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη (13/05), η ζέστη αρχίζει να υποχωρεί σταδιακά, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 27-29 βαθμούς, στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σε Μακεδονία και Θράκη.

«Ψυχρό» κύμα από τα Βαλκάνια την Πέμπτη

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού τοποθετείται την Πέμπτη (14/05). Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας:

Πτώση της θερμοκρασίας: Επιστροφή σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (24-26 βαθμούς).

Αυξημένη αστάθεια: Τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και θα επεκταθούν στα κεντρικά και αργότερα σε πιο νότιες περιοχές.

Ισχυρούς ανέμους: Στο Αιγαίο οι εντάσεις θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

Η εικόνα της αστάθειας φαίνεται πως θα διατηρηθεί. Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε ανοιξιάτικα πλαίσια.