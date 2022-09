Συγκρούσεις μαίνονται σήμερα στα σύνορα ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς οι δυνάμεις του Μπακού, υποστηριζόμενες από πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροπλάνα, επιδιώκουν να «προωθηθούν» μέσα στο αρμενικό έδαφος, ανακοίνωσε το Γερεβάν.

«Μάχες» διεξάγονται σε ορισμένα σημεία στα σύνορα και «ο εχθρός δεν έχει πάψει να προσπαθεί να προωθηθεί», ανέφερε ο αρμένιος υπουργός Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Οι αζερινές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πυροβολικό, όλμους, μη επανδρωμένα αεροπλάνα και τουφέκια μεγάλου διαμετρήματος», πρόσθεσε κατηγορώντας το Μπακού ότι βάζει στόχο «στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές».

⚡️The video is probably from the border of Azerbaijan with Armenia from local social networks.

It is reported that Azerbaijan used Bayraktar drones to attack Armenian military bases. Shelling was recorded in Goris, Jermuk, and Vardenis.

👉 Follow @Flash_news_ua https://t.co/oYzK4L79zO pic.twitter.com/Y46ilZoRAt

— FLASH (@Flash_news_ua) September 12, 2022