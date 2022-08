Ναγκόρνο Καραμπάχ: Περιφέρουν κρανία Αρμενίων – Στολές με την εικόνα οθωμανού γενοκτόνου (σκληρές εικόνες)

Το karabakhrecords, το οποίο δημοσιοποιεί στοιχεία και ντοκουμέντα που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία ανάρτησε βίντεο στο Twitter που δείχνει στρατιώτη του Αζερμπαϊτζάν να δένει κρανίο Αρμένιου σε στρατιωτικό όχημα, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, ο στρατιώτης κρεμά το κρανίο στο στρατιωτικό όχημα ενώ άλλοι που βρίσκονται πάνω σε αυτό το περιγελούν.

Δείτε ακόμα – Αζερμπαϊτζάν: Κατηγορεί την Αρμενία για βομβαρδισμούς κοντά στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Σύμφωνα με το karabakhrecords, το βίντεο προέρχεται από πηγές των Αζέρων και το κρανίο έχει προφανώς ανασυρθεί από νεκροταφείο.

⚠️GRAPHIC CONTENT!

Video from #Azerbaijan‘i sources shows how 🇦🇿i servicemen hang a skull of an #Armenia‘n, presumably taken from a cemetery, on the back of a truck. Considering the #warCrimes of Az-s, worse scenario isn’t excluded. The skull was definitely committed to the fire pic.twitter.com/Si6u82HDNy

— Karabakh Records (@KarabakhRecords) August 5, 2022