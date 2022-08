Σουηδία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε – Δύο τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε όπως ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία άλλη πληροφορία για το συμβάν αυτό.

Σύμφωνα με αναφορές τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί, ενώ ο δράσης αναζητείται.

Active Shooter reported At Emporia Shopping Center in Malmo, Sweden The Mall Is Currently Evacuating. 2 injured. https://t.co/nNoSRuPKia pic.twitter.com/uETMvwxq8r

⚡BREAKING NEWS⚡

Unidentified #gunman opens fire at shopping center in Malmo, #Sweden, at least two people injured, visitors being evacuated.#BREAKING

🚨TELEGRAM – https://t.co/jusO4FsEQk pic.twitter.com/MeLgFMhJZN

— Intel Republic (@IntelRepublic) August 19, 2022