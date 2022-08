Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέο χτύπημα στο Twitter – Χαμός με τις απαντήσεις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει… ανεβάσει στροφές στην προετοιμασία του ενόψει της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση μετά από τις διακοπές του.

Στο βλέμμα του είναι το τουρνουά του Καναδά στις 8 Αυγούστου, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι να εμφανιστεί στο 100% στο US Open, το τελευταίο Grand Slam της σεζόν του τένις, το οποίο αρχίζει στο τέλος του μήνα (29/8 – 11/9).

Όπως φαίνεται η σκληρή προπόνηση του έχει ανοίξει την όρεξη και όπως συνηθίζει στράφηκε στο Twitter για να εκφράσει την επιθυμία του.

«Παρακαλώ κάποιος ας έρθει να μου μαγειρέψει» έγραψε στην ανάρτησή του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Φυσικά, οι followers του και οι χρήστες του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την ανάρτησή του με έξυπνες ατάκες ή και memes.

Άλλοι προσφέρθηκαν να του μαγειρέψουν κι άλλοι του είπαν είτε να μάθει να μαγειρεύει εκείνος ή να πάρει προσωπικό σεφ.

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Pare mageira re chipi — 10 tos (@10toser) August 1, 2022

Stef eating his food be like 🤣🤣 pic.twitter.com/eX6A7AHZMR — Aakarsh (@Rafan_04) August 1, 2022

i’ll be right there pic.twitter.com/R0n53U7QIU — shauni 🫣 fan account (@fedsipas) August 1, 2022

Do it yourself. You are of age, men — SoagM (@SoagM) August 1, 2022

You should learn to. It’s not that complicated 😅 — Sunny 🌅 (@SUNNY8X) August 1, 2022

I’ll make apaki and dakos — carlos’ zad (@CarlitosZaddy) August 1, 2022

I’ll make apaki and dakos — carlos’ zad (@CarlitosZaddy) August 1, 2022

Order a pizza Stef 😩 — Emmy Koning (@Com4all) August 1, 2022

On my way 🥰 — Luc Janelle (@luc_janelle) August 1, 2022