Ο Ντόρσεϊ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Μάβερικς

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έπειτα από ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το νταμπλ και έφθασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μάβερικς.

Ο ομογενής γκαρντ, παρότι είχε μια εξαιρετική πρόταση ανανέωσης από τους Ερυθρόλευκους, προτίμησε να επιστρέψει στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ, αφού η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς τού πρόσφερε συμβόλαιο και την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ντόρσεϊ είχε γνωστοποιήσει ήδη από την 7η Ιουλίου πως δε θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό, ενώ σήμερα, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Καράνια, ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με το Ντάλας.

Παράλληλα, γνωρίζει πλέον ότι με την πρώτη του συμμετοχή τη φετινή σεζόν με τους Μάβερικς θα εξασφαλίσει τη σύνταξη από το ΝΒΑ που θα αγγίζει τις 90.000 ευρώ το χρόνο, αφού φθάσει τα 62 του χρόνια.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσον όρο με 42,3% στα τρίποντα σε 20 λεπτά συμμετοχής στην Basket League και 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσον όρο με 37,4% στα τρίποντα σε 24 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Δείτε όσα αναφέρει ο Χαράνια:

After starring for Olympiacos in the EuroLeague, guard Tyler Dorsey has signed a two-way NBA deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dorsey played two seasons (2017-19) for Atlanta and Memphis.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2022