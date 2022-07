Ολυμπιακός: «Μπαμ» με Μπολομπόι

Στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση προχώρησε και επισήμως ο Ολυμπιακός.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με τον Τζόελ Μπολομπόι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος σέντερ/φόργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μετρώντας στην EuroLeague 4,8 πόντους (72,7% βολές, 59,1% δίποντα, 31,5% τρίποντα), 3,4 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 23 αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι. Ο 28χρονος σέντερ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 28/01/1994 (Ντόνετσκ, Ουκρανίας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός/Ρώσος/ Ουκρανός/ Κονγκολέζος

Ύψος: 2.07

Θέση: Center/Forward

Προηγούμενες ομάδες:

Utah Jazz (2016–2017)

Salt Lake City Stars (2016–2017)

Milwaukee Bucks (2017–2018)

Wisconsin Herd (2017-2018)

CSKA Moscow (2018-2022)

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα σε 23 αγώνες είχε μέσο όρο 4.8 πόντους (72.7% βολές, 59.1% δίποντα, 31.5% τρίποντα), 3.4 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.

Στο πρωτάθλημα της VTB σε 13 αγώνες είχε μ.ο. 6.5 πόντους (78.9% βολές, 54.3% δίποντα, 38.8% τρίποντα), 4.3 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Euroleague Champion (2019)

VTB League Champion (2019,2021)

Ατομικές

Big Sky Player of the Year (2016)

First team all-Big Sky (2016)

AP Honorable Mention All American (2016)

Big Sky Defensive Player of the Year (2014, 2016)».