«Ερυθρόλευκο» μπάρμπεκιου στο ΣΕΦ

Την ευκαιρία να περάσουν μερικές ανέμελες στιγμές, ενόψει των αναμετρήσεων με τον Προμηθέα Πατρών για τα ημιτελικά της Basket League είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι την Κυριακή (29/5) συγκεντρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και έκαναν μπάρμπεκιου, με τον Κουίνσι Έισι να αναλαμβάνει τον ρόλο του ψήστη.

Οι Πειραιώτες είναι μια οικογένεια και οι φωτογραφίες από το μπάρμπεκιου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να περνούν μαζί μερικές ωραίες στιγμές, λίγα 24ώρα πριν την έναρξη των ημιτελικών του πρωταθλήματος.

Τα πρόσωπα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα γέμισαν με χαμόγελα και άπαντες πέρασαν ευχάριστα, με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Γιώργο Πρίντεζη να ανεβάζουν τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram και να ακολουθεί στη συνέχεια η ανάρτηση της ΚΑΕ.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της φετινής σεζόν, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το οποίο θα κάνουν το νταμπλ και θα κλείσουν με το καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν. Μια σεζόν που επέστρεψαν στο Final 4 της Euroleague και απέδειξαν ότι είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

