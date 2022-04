Λίβερπουλ: Ο Κλοπ έγραψε ιστορία απέναντι στον Γκουαρντιόλα

Σε άλλη μια χορταστική ματσάρα μέσα σε λίγες μέρες, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι συναντήθηκαν στο Wembley, με τους Reds να επικρατούν με 3-2 και να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του FA Cup (14/5), όπου θα βρουν μπροστά τους μία εκ των Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι, που παίζουν σήμερα (17/4).

Η Λίβερπουλ προκρίνεται σε τελικό FA Cup έπειτα από 10 χρόνια (το 2012 είχε χάσει με 2-1 από την Τσέλσι) και πάει για την 8η κατάκτηση του τροπαίου και πρώτη μετά το 2006.

Με αυτήν τη νίκη των Reds επί της Σίτι ο Γιούργκεν Κλοπ έγραψε ιστορία. Κι αυτό, διότι έγινε ο πρώτος προπονητής που κατάφερε να πάρει 10 νίκες απέναντι στον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο δεύτερος μετά τον Κλοπ με τις περισσότερες νίκες κόντρα στον ισπανό κόουτς είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο με επτά.

Jürgen Klopp has become the first coach to defeat Pep Guardiola 10 times:

Their record:

🔴 Klopp: 10 wins

🤝 5 draws

🔵 Guardiola: 9 wins pic.twitter.com/e6eSZnGEbC

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 16, 2022