Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από ουκρανικές πηγές στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι ένα κτίριο που στέγαζε παιδικό σταθμό χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευθεί. Ο παιδικός σταθμός βρίσκεται στην πόλη Sieverodonietsk στο Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

-Live Map Update #29 (as of 5:08AM PST)-

1. Russian army targeted childrengarden in Sieverodonietsk.

2. Ballistic Missile Iskander was launched from Kalinkavicy at 13:33.

3. Rocket attack on the Lisichansk brewery.#Ukraine pic.twitter.com/WAnzihFznN

