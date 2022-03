Ουκρανία και Ρωσία θα συνεχίζουν τις συνομιλίες το βράδυ της Τετάρτης όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγή από το ουκρανικό προεδρικό γραφείο.

Second round of talks between Ukraine and Russia will take place on the evening of March 2 — Zelensky office adviser confirms pic.twitter.com/id2M2ONP6I

— RT (@RT_com) March 2, 2022