Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 35 τραυματίες από τις μάχες που έγιναν όλη τη νύχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν την κατάληψή του.

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πληροφορίες από σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχουν νεκροί από το χτύπημα πυραύλου ή ρουκέτας στην πολυκατοικία στο Κίεβο.

Τα βίντεο, όμως, που έχουν έρθει στη δημοσιότητα είναι συγκλονιστικά.

Την ίδια ώρα κάτοικος της πολυκατοικίας αναφέρει ότι η οικογένειά του επέζησε «από θαύμα», αλλά η γυναίκα του και ο γιος του έχουν σπασμένα πόδια.

An emotional reaction of a resident of the house on #Lobanovsky Avenue. His family survived by a miracle, but his wife and son have broken legs. pic.twitter.com/zuv2YKmCqi

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022