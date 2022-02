Δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές νοτιοδυτικά στο Κίεβο στην Ουκρανία σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters.

Ένας από τους πύραυλους προσγειώθηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ζουλιάνι, σημείωσε.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι οι πύραυλοι έπληξαν περιοχή κοντά στην πλατεία της Σεβαστούπολης, ενώ η κυβέρνηση της Ουκρανίας είπε ένας από τους πυραύλους έπληξαν σύμπλεγμα κατοικιών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

🇺🇦A residential building was hit in Kyiv #Ukraine .

❗️ A residential building was hit in #Kyiv . pic.twitter.com/hFN3Z3aMTq

Κάμερα σε δωμάτιο κατέγραψε την έκρηξη με τα πλάνα να σοκάρουν.

In one room, a camera recorded the explosion. pic.twitter.com/vHd4PkT7ln

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022