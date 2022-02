Ρεάλ, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα ανακοινώνουν νέα πλάνα για ESL

Οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους παρά την παντελή αποτυχία της προσπάθειας για τη δημιουργία της European Super League, δεν δείχνουν διατεθειμένες να παρατήσουν το εγχείρημα.

Όπως αναφέρει η «Telegraph», οι ισχυροί άνδρες των τριών συλλόγων θα επανέλθουν στο προσκήνιο από την άλλη εβδομάδα για να κάνουν γνωστά τα νέα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, αυτά θα περιλαμβάνουν λιγότερες ομάδες στην κλειστή λίγκαως ιδρυτικά και μόνιμα στελέχη, με τις υπόλοιπες ομάδες να εξασφαλίζουν εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διοργάνωση.

