«Βόμβα» από την UEFA: «Σπάει» deal 40 εκατ. τον χρόνο με την Gazprom

Η UEFA τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς καλείται να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις διοργανώσεις της και τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας του φετινού τελικού του Champions League από την «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης στο «Parc des Princes» του Παρισιού και πλέον κινείται και για την «απεμπλοκή» της από τη Gazprom.

Η UEFA εδώ και μια δεκαετία έχει μια πολύ μεγάλη συνεργασία με τον ρωσικό κολοσσό, όμως έχει μπει σε μια διαδικασία να «σπάσει» τη σπουδαία χορηγική συμφωνία που έχει.

Οι δυο πλευρές είχαν deal μέχρι το 2024 ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν, όμως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η UEFA έχει ζητήσει ήδη νομικές συμβουλές ώστε να σπάσει το «χρυσό» συμβόλαιο.

Uefa moves to end Gazprom deal and strips Russia of Champions League final https://t.co/j5ccLlBwVf

— Guardian news (@guardiannews) February 25, 2022