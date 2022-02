Απεβίωσε ο νεοελληνιστής και μεταφραστής Έντμουντ Κίλι

Απεβίωσε το πρωί της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου, στο Πρίνστον όπου ζούσε, ο νεοελληνιστής, μεταφραστής και συγγραφέας Έντμουντ Κίλι. Ήταν 94 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, όπου ο Έντμουντ Κίλι, ο Μάικ όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία επί σαράντα χρόνια (1954-1993).

Γιος διπλωμάτη, γεννήθηκε στη Δαμασκό το 1928 και έζησε τα νεανικά του χρόνια στη Συρία, στον Καναδά και στην Ελλάδα. Σπούδασε αγγλική και αμερικανική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και συνέχισε με διδακτορικές σπουδές συγκριτικής λογοτεχνίας στην Οξφόρδη. Ήταν ιδρυτικό μέλος, και πρώτος πρόεδρος το 1970, του αμερικανικού Modern Greek Studies Association.

Μελέτησε ιδιαίτερα την ελληνική ποίηση του 20ού αι., με έμφαση στο έργο του Καβάφη και του Σεφέρη, ποίηση των οποίων μετέφρασε, όπως και των Ελύτη, Σικελιανού, Ρίτσου και άλλων. Επιμελήθηκε πολλές αγγλόφωνες ανθολογίες νεοελληνικής ποίησης. Από τους σημαντικότερους μεταφραστές ελληνικής ποίησης (ορισμένες φορές σε συνεργασία με τον Φίλιπ Σέραρντ ή τον Γ. Π. Σαββίδη) στα αγγλικά, είχε σπουδαίο ρόλο στη διάδοση της σύγχρονης λογοτεχνίας μας στον αγγλόφωνο κόσμο μεταπολεμικά. Για το έργο του, μεταφραστικό και συγγραφικό, τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις.

Εξέδωσε τις μελέτες Cavafy’s Alexandria. Study of a Myth in Progress, 1976 (Η καβαφική Αλεξάνδρεια. Εξέλιξη ενός μύθου, 1979), Modern Greek Poetry. Voice and Myth, 1983 (Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση, 1987), On Translation. Reflections and Conversations, 1998, Inventing Paradise. The Greek Journey, 1937-1947, 1999 (Αναπλάθοντας τον παράδεισο. Το ελληνικό ταξίδι, 1937-1947, 1999) καθώς και την αλληλογραφία του με τον Σεφέρη: George Seferis and Edmund Keeley Correspondence, 1951-1971, 1997 (Γιώργος Σεφέρης – Edmund Keeley αλληλογραφία, 1951-1971, 1998).

Εξέδωσε επίσης αρκετά μυθιστορήματα, που κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά, στα οποία είναι εμφανές το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, μεταξύ των οποίων: The Libation, 1959 (Η σπονδή, 1998), The Gold-hatted Lover, 1961, The Impostor, 1970, A Wilderness Called Peace, 1985, School for Pagan Lovers, 1993 (Το τελευταίο καλοκαίρι της αθωότητας, 1993), Η σιωπηλή κραυγή της μνήμης. Χορτιάτης 1944, 1996, ένα βιβλίο για την υπόθεση Πολκ (Φόνος στον Θερμαϊκό, 1991), το αυτοβιογραφικό αφήγημα Ακροβατώντας στα όρια (2004) κ.ά.

«Στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον ο Μάικ Κίλι ήταν ο ιδρυτής και ο στυλοβάτης των Ελληνικών Σπουδών από τη στιγμή που συστάθηκαν ως επιστημονικό αντικείμενο το 1979. Χωρίς τον Μάικ δεν θα ήμασταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Για όλους εμάς στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών που είχαμε το προνόμιο να τον γνωρίσουμε ο Μάικ ήταν δάσκαλος, συνάδελφος, σύντροφος, μέντοράς μας σε οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο, συνταξιδιώτης μας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και πιστός φίλος. Μέχρι τις τελευταίες του

ώρες ρωτούσε διαρκώς για το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών και τα σχέδιά μας για το μέλλον», σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση ο Δημήτρης Γόντικας, διευθυντής του Seeger Center for Hellenic Studies στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

