Έπος: Έβαλε τρία αυτογκόλ σε 36 λεπτά – Βγήκε αλλαγή και έβαλε τα κλάματα

Η Νέα Ζηλανδία αντιμετώπισε τις ΗΠΑ, σε ένα ματς που η Μικαέλα Μουρ πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές.

Σε μια αποκαρδιωτική εμφάνιση, η οποία μάλιστα ήταν και η 50η με την Εθνική ομάδα, όλα εξελίχθηκσν εντελώς λάθος από πλευράς της.

Από το πέμπτο ως το 36ο λεπτό σημείωσε τρία αυτογκόλ, με την αυτοπεποίθησή της να πλήττεται σε κάθε λάθος. Όσο κι αν προσπάθησαν να βοηθήσουν οι συμπαίκτριές της, έγινε αλλαγή αφού είχε κάνει το «τέλειο» χατ-τρικ σε… λάθος εστία, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα, βάζοντάς τα με τον εαυτό της.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ΗΠΑ σκόραραν άλλες δύο φορές κι έφτασαν έτσι στο τελικό 5-0.

Δείτε εδώ τις στιγμές που τη «σημάδεψαν»:

