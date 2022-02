Ο Γιόβιτς μεταμόρφωσε τον Παναθηναϊκό – Με αποδείξεις

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» την κατάρα και πήρε εκτός έδρας νίκη στην EuroLeague έπειτα από ένα χρόνο και παραπάνω, «καθαρίζοντας» τη Βιλερμπάν μέσα στη Λιόν.

Οι Πράσινοι, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια, υπέταξαν την ομάδα του Πάρκερ, με τον Δημήτρη Πρίφτη να διαβάζει άριστα το ματς και τους παίκτες του να ακολουθούν πιστά το πλάνο.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς και ο Οκάρο Γουάιτ ήταν αυτοί που τράβηξαν… κουπί στην επίθεση, όμως τη μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι των Πράσινων την είχε ο Στέφαν Γιόβιτς.

Ο σέρβος γκαρντ, που αποκτήθηκε πριν από μερικές ημέρες από το Τριφύλλι, έχει καταφέρει να «μεταμορφώσει» τον Παναθηναϊκό στα γκαρντ, και παρότι δεν είναι έτοιμος 100% και θέλει ειδική διαχείριση, διότι προέρχεται από σοβαρό και πολύμηνο τραυματισμό, δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η επίδραση του Γιόβιτς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν αυτός βρίσκεται στο παρκέ είναι τεράστια και αποτυπώνεται τόσο σε αριθμούς όσο και στο αποτέλεσμα, μιας και η νίκη επί της Βιλερμπάν οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε εκείνον και τα όσα πρόσφερε στο παρκέ. Αν δει κανείς τα στατιστικά του δε θέλγουν, όμως έχει σε περίπου 26 λεπτά 6 πόντους με 33% στα σουτ, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και +26 efficiency.

Ο Γιόβιτς γέμισε τη στατιστική του κάνοντας πολλά πράγματα στο παρκέ και η απόδειξη ότι κάνει τη διαφορά είναι πως με εκείνον οι Πράσινοι είχαν τεράστια διαφορά με τη Βιλερμπάν. Όση ώρα έπαιζε ο σέρβος έμπειρος γκαρντ, το σκορ είναι 72-46 υπέρ του Τριφυλλιού, τα ριμπάουντ 32-23 και οι ασίστ 17-12, ενώ στο διάστημα αυτό έχει 6 λάθη έναντι 8 της Βιλερμπάν. Με τον Γιόβιτς όμως να είναι αλάνθαστος.

Ο Σέρβος καλά-καλά ακόμη δεν έχει εγκλιματιστεί στον Παναθηναϊκό, λαμβάνει ειδική μεταχείριση και ο Πρίφτης είναι προσεκτικός με τα λεπτά που του δίνει. Όμως, φαίνεται και με αποδείξεις ότι ο Γιόβιτς μεταμορφώνει το Τριφύλλι όταν είναι στο παρκέ. Και αναμένεται όσο περνά ο καιρός να βελτιώνει την αγωνιστική του κατάσταση και να είναι ακόμη περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν με βάση τα στατιστικά και τους αριθμούς με τη Βιλερμπάν δείχνει ένα πράγμα. Πως ο Παναθηναϊκός βρήκε γκαρντ έπειτα από καιρό που μπορεί να κάνει τη διαφορά, και κυρίως έναν all around παίκτη που μπορεί να ηγηθεί, αρκεί να είναι υγιής.

