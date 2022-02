Χαμός στο NBA: Έσκασε βόμβα μεγατόνων – Στους Σιξερς ο Χάρντεν

Μπαμ στο ΝΒΑ και αυτομάτως μια νέα τάξη πραγμάτων στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Σέρτζι Ιμπάκα απο τους Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Sixers και οι Nets ολοκλήρωσαν ένα αληθινό megatrade. Αυτό που στέλνει στη Φιλαδέλφεια τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπεν Σίμονς στο Μπρούκλιν αλλάζοντας τα δεδομένα στην Ανατολή, αλλά και στη κούρσα του τίτλου.

Την περίμενε αυτή την εξέλιξη ο κόσμος του μπάσκετ με κομμένη την ανάσα εδώ και μερικές ώρες. Και πλέον ήδη κάνει τους πρώτους υπολογισμούς για αυτό που έρχεται. Οι Sixers (32ν-22ητ) με τον Χάρντεν βάζουν το ταβάνι στον ουρανό. Έφτασαν ως εδώ με τον Σίμονς να μην κάνει μαζί τους ούτε προπόνηση. Έχουν τον καλύτερο ψηλό του NBA και μια σειρά από πολύτιμα εργαλεία «τίτλου» γύρω του.

Παίκτες σαν τον Χάρις, τον Τάιμπουλ, τον Γκριν. Η πεντάδα τους αυτομάτως αποκτά μια τρομερή ισορροπία και φυσικά με τον «Μούσια» να βρίσκει το κίνητρο που έψαχνε βάζει πλώρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και οι Nets που το καλοκαίρι ξεκίνησαν ως το απόλυτο φαβορί με Ντουράντ-Χάρντεν και Ίρβινγκ; Με έναν τρόπο και εκείνοι κερδισμένοι είναι. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 9 ήττες στη σειρά. Ο Ίρβινγκ αγωνίζεται μόνο στα εκτός έδρας καθώς αρνείται να εμβολιαστεί και στη Νέα Υόρκη δεν έχει δικαίωμα να «εργαστεί».

Είναι τραυματίας ο Κέβιν Ντουράντ (χάνει και το All Star Game) και μέσα σε όλα υπήρχαν και οι τάσεις φυγής του «Μούσια». Μοιάζει να έλυσαν ένα πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο οι Nets. Ο Μπεν Σίμονς δεν έγινε ο νέος ΛεΜπρον όπως όλοι περίμεναν το καλοκαίρι του 2016 όταν καπάρωνε το Νο 1 του draft.

The Brooklyn Nets are trading James Harden to the Philadelphia 76ers for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond and two first-round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022