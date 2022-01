Προς απέλαση οδεύει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς η Αυστραλία ανακοίνωσε την απόφασή της για τη βίζα του Σέρβου τενίστα.

Ο ελληνικής καταγωγής υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ανέτρεψε την απόφαση του Δικαστηρίου της Μελβούρνης και έκανε χρήση της εξουσίας που διαθέτει, ακυρώνοντας τη βίζα του κορυφαίου τενίστα, ο οποίος πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Australian Open.

Οι δικηγόροι πλέον του Σέρβου ετοιμάζονται να καταθέσουν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει πιθανότατα εντός του Σαββατοκύριακου. Εάν το δικαστήριο δεν δικαιώσει τον Τζόκοβιτς, θα απελαθεί αμέσως από τη χώρα.

Breaking: Novak Djokovic’s visa has been cancelled for a second time by the Australian government

Immigration Minister Alex Hawke: «[Cancelled] on health and good order grounds, on the basis that it was in the public interest to do so.»

Appeal v likelyhttps://t.co/N6Ryn9nBsM

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 14, 2022