Απίστευτους χαρακτηρισμούς κατέγραψαν τα μικρόφωνα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ένα περιστατικό σε τηλεοπτική δελτίο ειδήσεων στην Αυστραλία, εξέθεσε τους παρουσιαστές του, οι οποίοι συζητούσαν το θέμα του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι δημοσιογράφοι του Channel 7, Ρεμπέκα Μάντερν και Μάικ Αμόρ σχολίασαν όσα γίνονται με τον Νόβακ Τζόκοβιτς με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε διάλειμμα του δελτίου ειδήσεων, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι κάμερες έγραφαν.

«Όπως και να το δεις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας ψεύτης, ύπουλος μ@λ@κ@ς», είπε ο η Μάντερν στον Αμορ, με τον συνάδελφο της να απαντά: «Ναι, είναι μ@λ@κ@ς».

«Όπως και να το δεις, είναι λυπηρό που όλοι οι άλλοι στριμώχνονται και μπερδεύονται γύρω του», πρόσθεσε η Μάντερν. «Αυτό είναι, εννοώ ότι είναι μ@λ@κ@ς», απάντησε ο Αμόρ.

Good form @mikeamor7 and @Rebecca7Maddern. But whoever leaked this from channel 7 deserves free beers! @7NewsMelbourne! #Djokovic pic.twitter.com/yNVrmuGtRF

— Sleevo#️⃣2️⃣ (@Mick_Roos3) January 11, 2022