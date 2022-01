Νόβακ Τζόκοβιτς – «Βόμβα» από αυστραλιανά ΜΜΕ – Ετοιμη να απελάσει τον Σέρβο η κυβέρνηση

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να κέρδισε το… πρώτο σετ στη διαμάχη με την αυστραλιανή κυβέρνηση στο δικαστήριο, ωστόσο -όπως όλα δείχνουν- βρίσκεται ένα βήμα πριν την απέλασή του από τη χώρα.

Η αυστραλιανή εφημερίδα «The Age» έγραψε πως ο υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, θα ακυρώσει τη βίζα του Σέρβου την Παρασκευή και θα ανακοινώσει ότι ο Τζόκοβιτς πρέπει να φύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αν συμβεί αυτό, η ομάδα του Τζόκοβιτς ετοιμάζει ήδη προσφυγή.

«Πηγές από την ομάδα του Τζόκοβιτς λένε ότι ελπίζουν ότι η καταγγελία θα εκδικαστεί το Σαββατοκύριακο και η όλη κατάσταση θα έχει τελειώσει μέχρι την Κυριακή, εάν η κυβέρνηση ανακαλέσει τη βίζα την Παρασκευή. Επίσης, πηγή από το Κόμμα των Φιλελευθέρων είπε ότι η κυβέρνηση είναι πιο κοντά στην απόφαση για την κατάργηση των θεωρήσεων και την απέλαση» έγραψε ο δημοσιογράφος Σακάλ.

Sources in Djokovic team saying they hope appeal can be heard over weekend and finalised by Sunday, if government re-cancels visa on Friday

One Liberal Party source said the government was leaning towards cancelling the visa and deportinghttps://t.co/hH7cVazJDW @theage

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 13, 2022