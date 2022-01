Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι χωρίς αμφιβολία το πρόσωπο των ημερών. Η συμμετοχή του Σέρβου στο Αυστραλιανό Όπεν(17/1) έχει περάσει απο σαράντα κύματα, ενώ η ακύρωση της βίζας του, και το «κόψιμο» του από τις Αρχές της Αυστραλίας έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην χώρα του, αλλά και όχι μόνο.

Μία γρήγορη ματιά στο Twitter και στα σχετικά hashtags (#djokovic, #djokovicout), αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πως το θέμα του κορυφαίου τενίστα, ξεπερνά τα τείχη του τένις μεταφέρεται στο πεδίο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εμβολιαστές και αρνητές.

Θέση για όσα συμβάινουν με τον Σέρβο, παίρνουν και οι Έλληνες χρήστες του Twitter με ορισμένους να τάσονται στο πλευρό του Νόλε, ενώ άλλους να είναι σύμφωνοι με την απόφαση που πήρε η Κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Δείτε εδώ μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά posts:

The #Djokovic saga is not about whether you believe in covid vaccines, but whether you believe famous sports stars should play by the same rules as everyone else. He has the right not to be jabbed, and Australia has the right to chuck him out for making a dodgy visa application.

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 5, 2022