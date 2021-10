Ο Τσιτσιπάς έκλεισε… στόματα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πολλές φορές στο παρελθόν έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, είτε για δηλώσεις που έχει κάνει για εξωαγωνιστικά θέματα, είτε για τη συμπεριφορά του εντός κορτ.

Ο Ελληνας τενίστας έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον Τύπο, τον κόσμο, αλλά και από τους αντιπάλους του, με τον συμπατριώτη μας, όμως, κάθε φόρα να βγαίνει όλο και πιο δυνατός. Ο 23χρονος δεν πτοήθηκε από τα σχόλια, παρέμεινε συγκεντρωμένος στον στόχο του και συνέχισε να δουλεύει σκληρά, έχοντας στο πλευρό του πάντα τον πατέρα του και προπονητή του, Απόστολο.

Τελευταίος που κριτίκαρε έντονα τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν ο Φάμπιο Φονίνι, με τον Ιταλό τενίστα στον μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο γύρο του Indian Wells να κατηγορεί τον συμπατριώτη μας για coaching. «Παίζω δυο εναντίον ενός», είπε ο Φονίνι στον διαιτητή κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, όταν ήταν πίσω με 5-3, με τον chair umpire να του απαντάει: «Για μένα είναι απλά ενθάρρυνση».

With a big smile on his face, Fognini basically saying it’s «2 against 1» because Tsitsipas’s dad is doing so much coaching.

Chair umpire: «For me, it’s just *encouragement*»

Fabio not buying it.

(Of course, this came RIGHT after an audible obscenity warning). pic.twitter.com/KyssCkfRgN

— Stephanie Myles (@StefMylesTennis) October 13, 2021