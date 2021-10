Euroleague – Με τριπλή ελληνική παρουσία το πρώτο Top 10

Η πρώτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε και ήρθε η στιγμή που περίμεναν όλοι, καθώς τα Top 10 με τις καλύτερες φάσεις από το σύνολο των αναμετρήσεων είναι και πάλι εδώ.

Στην πρώτη καταμέτρηση της νέας σεζόν υπάρχει μάλιστα τριπλή ελληνική εκπροσώπηση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Από το νούμερο 6 έως το νούμερο 4 βρίσκονται κατά σειράν το alley hoop κάρφωμα του Αντετοκούνμπο, έπειτα από πάσα του Ντιό, οι δύο απανωτές τάπες των Γουάιτ και Σαντ Ρος και ο αιφνιδιασμός του Ολυμπιακού με Σλούκα να «σερβίρει» και Ζαν Σαρλ να ίπταται και να καρφώνει.

For the first time this season… The TOP 10 PLAYS of the Round

‘Top Plays of the Round’ | @TurkishAirlines pic.twitter.com/oWxtbUB2dh

