Το «δολοφονικό» μαρκάρισμα του Μαρτίνες πάνω στον Μέσι

Η Αργεντινή κατάφερε να περάσει εύκολα από τη Βενεζουέλα, επικρατώντας με 3-1, χάρη στα γκολ των Μαρτίνες και Κορέα (x2).

Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης έπαιξε, ωστόσο, η κόκκινη κάρτα εις βάρος των γηπεδούχων στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μαρτίνες άφησε την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω ενός τρομακτικού μαρκαρίσματος πάνω στον Λιονέλ Μέσι.

Ο ποδοσφαιριστής της Βενεζουέλας βρήκε τον σούπερ σταρ της Παρί με τις τάπες στο καλάμι και έπειτα από έλεγχο του VAR αντίκρισε σωστά την κόκκινη κάρτα, με τον pulga να γλιτώνει τα χειρότερα, καθώς το μαρκάρισμα ήταν «δολοφονικό».

