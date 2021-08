ΗΠΑ – Πιλότος πετάει στο κέντρο του τυφώνα Άιντα – Συγκλονιστικό βίντεο

Με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ο Άιντα έπληξε από την Κυριακή τα παράλια της Λουιζιάνας. «Οι ζημιές είναι πραγματικά καταστροφικές», εκτίμησε ο κυβερνήτης Τζον Μπελ Έντουαρντς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο προάστιο Πρέριβιλ. Όμως ο κυβερνήτης είπε ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί «σημαντικά» όσο περνούν οι ώρες. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί και πολλά συστήματα ύδρευσης.

Η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων (FEMA), υποστηριζόμενη από την Εθνοφρουρά, κινητοποίησε περισσότερους από 5.200 διασώστες για να βοηθήσουν τους πληγέντες, διαβεβαίωσε το Πεντάγωνο.

Incredible footage shows pilot flying through the eye of Hurricane Ida pic.twitter.com/VJZp25bc26

— The Sun (@TheSun) August 31, 2021