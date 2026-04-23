Στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI, ο Sir Simon Fraser, Πρόεδρος του Chatham House και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, μίλησε στον συντάκτη άμυνας του «Βήματος», Μάνο Καραταράκη, για τη νέα σελίδα στις σχέσεις Λονδίνου-Βρυξελλών, τις προκλήσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα και τη γεωπολιτική αστάθεια από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Ο Sir Simon Fraser επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ να προχωρήσει σε μια ουσιαστική επανεκκίνηση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση έλεγε πάντα ότι ήθελε να κάνει το λεγόμενο “reset” στη σχέση με την ΕΕ, και τώρα υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική σε αυτό».

Όπως εξήγησε, η δυναμική αυτή αναμένεται να κορυφωθεί στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου, με στόχο τη στενότερη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και της ενέργειας. Ο ίδιος τόνισε πως «πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι μια ελκυστική και σταθερή αγορά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη του Ηνωμένου Βασιλείου να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στην ήπειρο, τόσο σε εμπορικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Άμυνα και Ευρωπαϊκή Αυτονομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για την αμυντική συνεργασία και τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Παρά τα τεχνικά εμπόδια που στάθηκαν τροχοπέδη στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε πρωτοβουλίες όπως το RearmEU, ο Fraser υπογράμμισε ότι η στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η κοινή δράση. «Θεωρώ πραγματικά σημαντικό να μην αφήσουμε αυτού του είδους τις τεχνικές συζητήσεις να εμποδίσουν τη μακροπρόθεσμη προτεραιότητα, που είναι ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά στην αμυντική ατζέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον ρόλο του ΝΑΤΟ και τη στάση των ΗΠΑ, εξέφρασε την ανάγκη για ανάπτυξη αυτόνομων ευρωπαϊκών ικανοτήτων. «Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια αυτόματη προσδοκία που είχαμε στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούμε κάπως», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό ρόλο εντός της Συμμαχίας.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Fraser υπεραμύνθηκε της σταθερής στάσης του Λονδίνου απέναντι στη Μόσχα. Χαρακτήρισε τη βρετανική πολιτική ως μια αναγκαία απάντηση σε μια κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας, σημειώνοντας ότι η συνέπεια της βρετανικής διπλωματίας είναι κρίσιμη, ειδικά σε μια περίοδο που η αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια αβεβαιότητας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Chatham House, η αντίσταση στη ρωσική επιθετικότητα αποτελεί μέρος μιας συλλογικής ευρωπαϊκής απάντησης που προστατεύει το μέλλον ολόκληρης της ηπείρου.

Η «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ και οι διεθνείς επενδύσεις

Παρά την ιστορική «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ, ο Sir Simon Fraser αναφέρθηκε και στα σημεία τριβής, όπως η στάση της Ουάσιγκτον για το Ιράν. «Δεν καταλάβαμε γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος και δεν καταλάβαμε ποιο ήταν το σχέδιο εξόδου», παρατήρησε με ειλικρίνεια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επενδυτική στρατηγική της χώρας του, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ανοιχτό σε παγκόσμιες συνεργασίες με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης μέσω της αμφίδρομης ροής κεφαλαίων.