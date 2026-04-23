Στο περιθώριο των εργασιών του ΟΤ Delphi Economic Forum XI, ο δημοσιογράφος του «Βήματος», Δημήτρης Ελαφρόπουλος, συνομίλησε με τον κ. Γιώργο Δουκίδη, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικό σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην ελληνική αγορά και η μετεξέλιξη του εγχώριου επιχειρηματικού μοντέλου.

Από το Gen AI στο Agentic AI: Ο «ψηφιακός βοηθός» του μικρομεσαίου

Ο κ. Δουκίδης ανέλυσε τη μετάβαση από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) στο Agentic AI, το οποίο αφορά πιο αυτόνομες εφαρμογές. Ενώ το Gen AI χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 250.000 ελληνικές εταιρείες για τη δημιουργία περιεχομένου, το Agentic AI αναμένεται να αποτελέσει τον «πολλαπλασιαστή ισχύος» για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία.

«Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο τυπικός επιχειρηματίας δεν έχει πολύ υποστήριξη. Χρειάζεται τεχνογνωσία για να επεξεργαστεί τα εσωτερικά του δεδομένα και να παίρνει αποφάσεις. Εκεί αυτή η κατηγορία AI θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη», τόνισε ο καθηγητής.

Το φαινόμενο του «Shadow AI» και το ηθικό δίλημμα

Ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος έθεσε το ζήτημα του Shadow AI, όπου εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εργαλεία AI «στο παρασκήνιο», χωρίς επίσημη έγκριση. Ο κ. Δουκίδης επεσήμανε ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά σε κλάδους όπως ο νομικός, και υπογράμμισε την ανάγκη για ένα καθαρό πλαίσιο τιμολόγησης.

«Εκεί υπάρχει και το κομμάτι του pricing. Αυτό που έδινα με βάση τους ανθρωπομήνες, τώρα βγαίνει αυτόματα σε ένα λεπτό. Τι κάνω με την τιμολόγηση; Εκεί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα Ελληνικά Unicorns και η Αλλαγή Μοντέλου

Η συζήτηση στράφηκε στην ανάδειξη των ελληνικών Unicorns (εταιρείες που ξεκίνησαν σαν startup και η αξία τους ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Ο κ. Δουκίδης εξήγησε ότι η Ελλάδα δεν βασίζεται πλέον μόνο στον τουρισμό, αλλά δημιουργεί ισχυρά οικοσυστήματα στην τεχνολογία.

Μιλώντας για οικοσυστήματα, ανέφερε το παράδειγμα του κλάδου αλουμινίου ως πρότυπο για το πώς πρέπει να αναπτυχθούν οι tech εταιρείες (δημιουργία «δορυφόρων» γύρω από τις μεγάλες εταιρείες).

Αναφερόμενος στο αθρώπινο κεφάλαιο, υπογράμμισε ότι το 80% των εργαζομένων σε αυτές τις παγκόσμιες επιτυχίες είναι Έλληνες μηχανικοί, απόφοιτοι των εγχώριων πανεπιστημίων.

«Αν λέγαμε πριν πέντε χρόνια ότι θα έχουμε τέσσερις κορυφαίες εταιρείες που είναι leaders παγκοσμίως σε αυτούς τους κλάδους, θα γελούσαμε. Τώρα το ζητούμενο είναι πώς δημιουργείς οικοσυστήματα γύρω από αυτές».

Η παρουσία του κ. Δουκίδη στο Φόρουμ των Δελφών ανέδειξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά το εργαλείο που μπορεί να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία, εξαγωγικό προσανατολισμό και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.