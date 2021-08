«Βόμβα» του Sky Sports – Θέλει να φύγει από την Μπάγερν ο Λεβαντόφσκι

Το καλοκαίρι που ο Λιονέλ Μέσι άφησε την Μπαρτσελόνα έπειτα από 21 χρόνια και έγινε παίκτης της Παρί, που ο Σέρχιο Ράμος αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για να γίνει επίσης κάτοικος Παρισιού, αλλά και άλλων μεγάλων μεταγραφικών μπαμ, όπως η επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Τσέλσι, έρχεται και «βόμβα» με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Σύμφωνα λοιπόν με το Sky Sports, ο πολωνός παικταράς ζήτησε να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου, αφού, έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τους Βαυαρούς, θέλει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Το συμβόλαιό του ωστόσο λήγει το καλοκαίρι του 2023 και οι πρωταθλητές Γερμανίας δε θα τον αφήσουν τόσο εύκολα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Sky Sports, η Μπάγερν θέλει 117 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει, και μένει τώρα να δούμε ποιες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το ποσό.

Γιατί ενδιαφερόμενοι θα υπάρχουν πολλοί.

