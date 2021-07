Να αλλοιώσει πλήρως τη μορφή του ποδοσφαίρου όπως την έχουμε μάθε, σκέφτεται η FIFA! Με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της, η καταλανική εφημερίδα El Mundo Deportivo περιγράφει τις δραστικές αλλαγές που εξετάζουν τα στελέχη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Ουσιαστικά, η FIFA παίρνει επιμέρους στοιχεία από άλλα αθλήματα και μελετά αν πρέπει να τα ενσωματώσει στο ποδόσφαιρο. Με απώτερο σκοπό να μειώσει τον χρόνο καθυστερήσεων και να αυξήσει τον καθαρό χρόνο του ποδοσφαίρου.

Επίσης, θέλει να αποτρέψει τα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα με την ποινή για την κίτρινη κάρτα, να ανοίξει το ροτέισον και να αναβαθμίσει τον ρόλο των προπονητών και να βελτιώσει τη χρήση των πλαγίων άουτ, αφού οι εκτελέσεις με το πόδι θα είναι πιο επιδραστικές.

FIFA are currently experimenting a new football system with these changes:

🔘 30 minutes a half.

🔘 The game clock stops when the ball goes out of play.

🔘 Unlimited subs.

🔘 Throw-ins played with feet.

🔘 5 minute suspension for a yellow card.

(Source: @mundodeportivo)

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2021