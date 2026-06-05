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Όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι το μήνυμα του Σωκράτη Φαμέλλου ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής όπως καταγράφηκε με σαφήνεια στην Πολιτική Γραμματεία νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε: «Η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι είναι αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου γιατί είναι μία κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα αλλά και γιατί η ενότητα είναι ταυτοτικό στοιχείο των προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες» είπε με νόημα και συνέχισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της Αριστεράς».

Παράλληλα ο Σ. Φάμελλος, κάνοντας σαφές και ποια θα είναι η στάση του αύριο στην Κ.Ε. είπε ότι στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. «Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» τόνισε και συμπλήρωσε: «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

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Όπως ήταν αναμενόμενο, ανέφερε ότι σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη.

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού- προοδευτικού χώρου» είπε σε άλλο σημείο.