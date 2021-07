MVP του Euro 2020 ο Ντοναρούμα

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μετά τις ηρωικές του αποκρούσεις στον μεγάλο τελικό του Euro απέναντι στην Αγγλία, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρουμα αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Euro!

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, ο Ιταλός τερματοφύλακας ήταν αυτός που ψηφίστηκε και αναδείχθηκε ο MVP του τουρνουά, παίρνοντας το βραβείο στο… νήμα από τους Ζορζίνιο και Στέρλινγκ.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση, έπαιξαν προφανώς τόσο οι αποκρούσεις στα πέναλτι στον τελικό, όσο και αυτές στον ημιτελικό με την Ισπανία. Έτσι μαζί με την κατάκτηση του Euro με την πατρίδα του, ο Ντοναρούμα πανηγυρίζει και το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλου του Euro.

🚫 3 clean sheets, 9 saves

😮 Semi-finals penalty shoot-out hero

😱 Final penalty shoot-out hero

UEFA’s team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament 🇮🇹👏#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021