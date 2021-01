Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε στρατόπεδο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο στο Κεντ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πρώην στρατόπεδο στο Κεντ της Βρετανίας, στον οποίο η κυβέρνηση της χώρας φιλοξενεί εκατοντάδες αιτούντες άσυλο.

Ο συγκεκριμένος στρατώνας χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για τη φιλοξενία 400 ανδρών από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, παρά τις ανησυχίες για τις υγειονομικές συνθήκες.

Η αστυνομία και τα πυροσβεστικά σώματα του Κεντ βρίσκονται στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώροι του στρατώνα εκκενώνονται, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αποφύγουν να πλησιάσουν στην περιοχή.

A fire has broken out at Napier Barracks in #Folkestone used to house hundreds of asylum seekers. Kent Fire say eight engines have been sent to assist police. @itvmeridian pic.twitter.com/1ShTrbcpG2

Η αστυνομία του Κεντ ανέφερε πως «σε αυτό το στάδιο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ενώ διεξάγονται έρευνες για τον προσδιορισμό της αιτίας της πυρκαγιάς.

Τουλάχιστον 120 άνδρες έχουνε βρεθεί θετικοί στον κοροναϊό στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, ενώ πολλοί από αυτούς κοιμούνται έξω σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Στο καμπ υπάρχουν 16 κτίρια, τα οποία χωράνε το καθένα από 28 άνδρες. Τα κτίρια έχουν δύο τουαλέτες και ντουζιέρες, ενώ οι άνδρες τρώνε όλοι μαζί σε κοινό χώρο.

With many people still suffering from Covid and little treatment having been received, news of internal moves caused immense shock.

For those not yet infected, being told they would be locked inside, at risk for another ten days, was a blow. Read more: https://t.co/2Plww4bnFf

— Care4Calais (@Care4Calais) January 29, 2021