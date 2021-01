Σε ναυάγιο – όπως όλα δείχνουν – κατέληξαν οι συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον διευθύνοντα σύμβουλο της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων της φαρμακευτικής εταιρείας.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών – η οποία παραλίγο να ακυρωθεί – έγινε σε «εποικοδομητικό» τόνο, όπως ανέφερε στο Twitter η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου. H EE παρέμεινε σταθερή στη θέση της ότι η AstraZeneca πρέπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της με βάση τα συμβόλαια που έχει υπογράψει και να παραδώσει εμβόλια στους πολίτες του μπλοκ.

Στη συνέχεια, όμως, ο τόνος της κ. Κυριακίδου αλλάζει. «Λυπούμαστε για τη συνεχή έλλειψη διαφάνειας για το πρόγραμμα παραδόσεων και ζητήσαμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο από την AstraZeneca για τη γρήγορη παράδοση της ποσότητας των εμβολίων που αξίζουμε για το πρώτο τετράμηνο του 2021. Θα εργαστούμε με την εταιρεία για να βρούμε λύσεις και να παραδώσουμε τα εμβόλια γρήγορα στους πολίτες της ΕΕ».

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

