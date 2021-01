Αναβάλλεται για τις 6 Ιανουαρίου η συζήτηση των στελεχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) σχετικά με την έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά του κορωνοϊού, παρά τη μαραθώνια συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε ο EMA με ανάρτηση στο twitter, «η συζήτηση της επιτροπής για το εμβόλιο COVID-19 της Moderna δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Θα συνεχιστεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021. Δεν θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση σήμερα από τον EMA».

EMA’s committee for human medicines (CHMP) discussion on COVID-19 vaccine Moderna has not concluded today. It will continue on Wednesday 6th January 2021. No further communication will be issued today by EMA.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 4, 2021