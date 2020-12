Αποθέωσε τον Πρίντεζη με ένα τρομερό βίντεο η Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός πέρασε την Πέμπτη (10/12) από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 81-79 χάρη σε καλάθι του Γιώργου Πρίντεζη στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας φόργουορντ το έχει κάνει ουκ ολίγες φορές με τα «ερυθρόλευκα» δίνοντας τεράστιες νίκες σε κρίσιμα παιχνίδια για την ομάδα του Πειραιά.

Η Ευρωλίγκα βλέποντας άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση από τον Πρίντεζη δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο χώρεσε τις κορυφαίες στιγμές του «Άγιου Γεώργιου».

Από το καλάθι του στον μυθικό τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη που χάρισε το τρόπαιο μέχρι το σουτ κόντρα στη Μπαρτσελόνα και το δίποντο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Εκεί που η μπάλα… έκαιγε και ο «Πρι» πήρε από το χέρι τους ερυθρόλευκους οδηγώντας τους στη νίκη. Απολαύστε το…

Georgios Printezis was BORN for the big moment 🙌 pic.twitter.com/q9r4OkEpZs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2020