Μαραντόνα: Οι παίκτες της Μπόκα αποθέωσαν την κόρη του – Εκείνη ξέσπασε σε κλάματα!

Ήταν, είναι και θα είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα μπορεί να έφυγε από κοντά μας, αλλά θα… μείνει για πάντα εδώ!

Τα κατορθώματά του δεν θα ξεχαστούν ποτέ και από κανέναν. Διότι πολύ απλά αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του, η οικογένειά του, οι κόρες του, περνούν τις χειρότερες στιγμές της ζωής τους. Η απώλεια του Ντιέγκο είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί.

Η μία από τις δύο κόρες του, η Ντάλμα Μαραντόνα, λίγες μόνο μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, βρέθηκε στο «Μπομπονέρα». Σε αυτό το εμβληματικό γήπεδο, όπου λάτρευε ο Ντιέγκο να πηγαίνει μαζί με τις κόρες του και να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα. Την Μπόκα Τζούνιορς.

Η Ντάλμα ήταν ξανά εκεί, αλλά αυτή τη φορά χωρίς τον πατέρα της. Η Μπόκα Τζούνιορς αντιμετώπισε τη Νιούελς Ολντ Μπόις και το ματς, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά του χαμού του Ντιέγκο.

Στο 12′ της αναμέτρησης, ο Έντγουιν Καρντόνα σκόραρε με μία θαυμάσια εκτέλεση φάουλ. Σε εκείνο το σημείο, ο σκόρερ και όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν μπροστά από τα επίσημα για να αφιερώσουν το γκολ στη Ντάλμα Μαραντόνα. Όλοι στάθηκαν και τη χειροκρότησαν, με την κόρη του «Ντιεγκίτο» να ξεσπά σε κλάματα.

Boca Juniors players celebrated their first goal in front of Maradona’s daughter, who was sitting in his suite at the Bombonera 💙💛

(via @Xeneizados) pic.twitter.com/0E9Ymi6xny

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020