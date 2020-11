Θετικός στον κορωνοϊό ο Λουτσέσκου

Η Αλ Χιλάλ είναι από τις ομάδες που έχουν ταλαιπωρηθεί από τον κοροναϊό καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει 15 κρούσματα.

Αυτή τη φορά η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι στη λίστα των κρουσμάτων προστέθηκε και ο προπονητής της, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης ακολουθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και έχει τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υποβληθεί σε νέο τεστ για την ανίχνευση του covid-19 προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

📄 The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 16, 2020