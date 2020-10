Μπάιντεν : Μετά τις ευχές κρατά… αποστάσεις από τον Τραμπ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση του μεγάλου αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν, τόσο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ νοσεί από κοροναϊό, όσο και στη συνέχεια, όταν έγινε γνωστή η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την ανάρτηση, κατά την οποία ο Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, ο ίδιος επανέρχεται στο θέμα του κοροναϊού ενημερώνοντας ότι τόσο ο ίδιος είναι αρνητικοί στον φονικό ιό.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Ακολουθούν αναρτήσεις που «ξεχνούν» το θέμα της υγείας του Τραμπ και αφορούν τις προεκλογικές εκδηλώσεις του.

Tonight, @BarackObama, @KamalaHarris, and @MichaelB4Jordan are hosting a grassroots fundraiser to discuss what’s at stake this November and the importance of making your voice heard at the ballot box. Chip in to reserve your spot: https://t.co/gWU2HX3G9R pic.twitter.com/TiygIszVmE — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

I’m delivering remarks from Grand Rapids, Michigan. Tune in. https://t.co/LhZJjc4wIb — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Στη συνέχεια ανακοινώνεται η εισαγωγή του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο. Ο Τζο Μπάιντεν δεν μπορεί να το αγνοήσει. Από την άλλη πλευρά, όμως, καταλαβαίνει ότι το να αναφέρεται συνέχεια στον πολιτικό του αντίπαλο, ακόμα και αν η πολιτική ορθότητα και ο πολιτικός πολιτισμός το επιβάλλουν, φοβάται μην γυρίσει εις βάρος του.

«Αυτή δεν μπορεί να είναι μια στιγμή φανατισμού, πρέπει να είναι μια αμερικανική στιγμή, πρέπει να ενωθούμε σαν έθνος» γράφει.

Είναι σαφές ότι ζητάει από τους οπαδούς του να μην καταφέρονται κατά του αντιπάλου του χωρίς να τον αναφέρει.

This cannot be a partisan moment. It must be an American moment. We have to come together as a nation. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Ακολουθεί σειρά αναρτήσεων του Μπαίντεν, που έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι της εκλογικής μάχης.

I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Thank you, Grand Rapids, for a great afternoon. From the virus to the economy, we face immense challenges as a nation. But if we come together and act as one America, we can and will overcome them. pic.twitter.com/eY5FVKRv3K — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

Είναι λοιπόν σαφές ότι ο Μπάιντεν προσπαθεί να συνεχίσει τον προεκλογικό του αγώνα, χωρίς όμως να κατηγορηθεί ότι σε κρίσιμες στιγμές για την υγεία του Τραμπ ο ίδιος τις εκμεταλλεύεται.