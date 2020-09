MVP ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στη κορυφή. Ο Έλληνας σταρ είναι και φέτος ο πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ!

Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι, σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Έιντριαν Βοινιαρόφσκι κατέκτησε και φέτος το βραβείο του MVP μετά από τη περσινή σεζόν και μπήκε στο πάνθεον του ΝΒΑ!

Καθώς, μαζί με τους Μάικλ Τζόρνταν (1988) και Χακίμ Ολάζουον (1994), είναι οι μοναδικοί παίκτες που την ίδια σεζόν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού του ΝΒΑ και του MVP της κανονικής διάρκειας.

Ταυτόχρονα συμπερελίφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ μαζί με τους Τζέιμς, Ντέιβις, Χάρντεν και Ντόντιστς. Οι διακρίσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φέτος διαδέχονται η μία την άλλη και ο ίδιος είναι έτοιμος να πετύχει ακόμα περισσότερα στο άμεσο μέλλον.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020