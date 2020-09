Ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για τη Μόρια

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη χώρα μας, λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη Μόρια της Λέσβου, μετά την καταστροφή μέρους της δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και μεταναστών προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Στο πλαίσιο αυτό, άμεσα ανταποκρίθηκαν στο ελληνικό αίτημα η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία, οι οποίες έχουν ήδη προσφέρει προς την Ελλάδα σημαντική ποσότητα ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ αναμένεται θετική απόκριση και από άλλα κράτη-μέλη. Σημειώνεται επίσης ότι και η Ελβετία προσέφερε, σε διμερές επίπεδο, αντίστοιχη βοήθεια προς τις ελληνικές Αρχές.

Όπως επισημαίνεται, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το κέντρο συντονισμού εκτάκτων αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERCC – Emergency Response Coordination Center) για τον βέλτιστο συντονισμό άφιξης των αποστολών.

Επίσης από την πρώτη στιγμή της έκτακτης κατάστασης ο κ. Χαρδαλιάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διευθύντρια της αρμόδιας DG ECHO, κα Παρασκευή Μίχου, καθώς και σε διαρκή συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ.

Σε σχετική ανακοίνωση η ΓΓΠΠ ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα κράτη-μέλη, για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη αλληλεγγύη στη διαχείριση της κατάστασης στη Μόρια της Λέσβου.

Σχετική αναφορά κάνει και ο Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτηση στο twitter

#Greece🇬🇷 thanks @eu_echo for excellent cooperation in activating the EUCPM as well as #Austria🇦🇹 #Finland🇫🇮 #Germany🇩🇪 #Denmark🇩🇰 #Sweden🇸🇪 #Poland🇵🇱 & #Switzerland🇨🇭 for assistance & tangible #EUsolidarity🇪🇺 in tackling the situation in #Moria #Lesbos #EUCivPro #ERCC pic.twitter.com/uS4zAgDNne

— Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) September 13, 2020